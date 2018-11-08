Крупнейший в мире производитель смартфонов последние полтора года, когда индустрию охватила страсть к экранам с вырезами-челками в верхней части, гнул свою линию: бескрайние дисплеи Samsung обходились без нее. Однако теперь компания, похоже, больше не боится обвинений в подражании Apple.

Крупнейший в мире производитель смартфонов последние полтора года, когда индустрию охватила страсть к экранам с вырезами-челками в верхней части, гнул свою линию: "бескрайние" дисплеи Samsung обходились без нее. Однако теперь компания, похоже, больше не боится обвинений в подражании Apple, пишет The Verge.На проходящей в Сан-Франциско конференции для разработчиков (где накануне был показан прототип сгибаемого смартфона) представители Samsung объявили, что "челка" — это нормально. Правда, все три варианта дисплеев с вырезом, показанные в ходе презентации, минималистичны и максимально непохожи на широкий эппловский "козырек".Итак, в 2019-м году Samsung почти наверняка выпустит смартфоны с вырезами в дисплеях. Первый вариант — его в компании назвали Infinity-U — напоминает дизайн смартфона Essential одноименной компании компании Энди Рубина. Другой, Infinity-V, выглядит аналогично но имеет несколько углов вместо равномерного скругления.Наконец, наиболее оригинален третий, Infinity-O — это просто круглый "островок" у верхней кромки дисплея, в котором, вероятно, будет размещена фронтальная камера. пообещала Samsung и четвертый тип "бескрайнего" дисплея — New Infinity, который, очевидно, будет лишен вырезов вообще.∎Samsung показала сгибающийся пополам смартфончитайте такжеИнтересно, что после выхода на рынок iPhone X в прошлом году Samsung не упускала возможности высмеять дисплеи с "челкой" в своих рекламных роликах, подчеркивая, насколько странно они выглядят.