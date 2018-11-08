Украинская правозащитница Елена Бережная в прямом эфире программы 60 минут рассказала об обнаруженных в ходе обысков письмах Лаврова и двухкилограммовых слитках золота.

Украинская правозащитница Елена Бережная в прямом эфире программы "60 минут" рассказала об обнаруженных в ходе обысков письмах Лаврова и двухкилограммовых слитках золота.Елена Бережная пояснила, что во время обысков сотрудники СБУ могли найти у нее в квартире не только письмо на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова: "Там были еще письма к Меркель, Штайнмайеру, Курцу… Наш институт политики и правовой защиты имени Ирины Бережной, занимаясь правозащитной деятельностью, обращается ко всем руководителям государств касаемо нарушения прав и свобод. Точно такое же обращение было и к Лаврову, связанное с нарушением Венской конвенции со стороны украинских праворадикалов, когда 17 февраля они зашли в Россотрудничество и совершили противоправные действия".Кроме того, силовики обнаружили у Бережной несколько слитков золота. "Там два килограммовых слитка, которые приобретались мною еще 11 лет назад в Луганске в банке", – объяснила правозащитница.Она также заявила, что все обвинения сотрудников СБУ в госизмене звучат смешно и нелепо: "Они просто выполняют заказ, никаких правовых оснований у них нет".6 ноября, в день 75-летия освобождения Киева от фашистских захватчиков, сотрудники СБУ вломились в квартиру Елены Бережной, после чего она попала в больницу с высоким давлением. Ей предъявляют обвинение по двум статьям: покушение на государственный строй и госизмена. Обыски прошли у всех, кто принимал участие в подготовке митинга возле памятника генералу Ватутину в столице Украины. Бережная и ее соратники выступают против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича.