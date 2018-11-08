Жители Собинского и Кольчугинского районов осуществили фиктивную постановку на миграционный учет девяти иностранных граждан.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факты нарушения миграционного законодательства были выявлены участковым уполномоченным полиции при проведении профилактических мероприятий.Установлено, что в сентябре и октябре 2018 года женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме в одном из поселков Кольчугинского района. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам у местной жительницы изначально не было.В совершении аналогичного преступления подозревается 56-летняя жительница Собинского района. Полицейскими установлено, что в период с июля по сентябрь женщина трижды направляла в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Собинскому району уведомления о прибытии уроженцев Средней Азии с указанием места их проживания в своей квартире.Фигуранты в содеянном сознались. Расследование уголовных дел продолжается.