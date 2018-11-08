УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Дорджиевой Натальи Александровны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Дорджиевой Натальи Александровны, 2003 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 21 октября 2018 года ушла из дома на улице Пырьева и до настоящего момента ее местонахождение не известно.Приметы: на вид 13-15 лет, рост 170-175 см, азиатской внешности, волосы черные.Была одета: в черную укороченную болоньевую куртку, черные джинсы в обтяжку, серые кроссовки, поло серого цвета с длинным рукавом, розовые носки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11, 8 (495) 437-58-02 или «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93