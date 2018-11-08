Мальчик воспитывался в благополучной многодетной семье

Мальчик воспитывался в благополучной многодетной семьеРегиональный СледКом проводит доследственную проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика из Александровского района.Около 23 часов ночи 5 ноября подросток пошел спать в свою комнату. Через некоторое время его мама заглянула к нему и увидела уже мертвого сына. Врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика.Следователи провели тщательный осмотр комнаты ребенка. Предположительно, подросток умер от отравления парами газа, которые он вдыхал из газового баллончика для заправки зажигалок.В СК отмечают, что мальчик воспитывался в благополучной многодетной семье, в окружении любви и заботы.