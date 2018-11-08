В Архангельской области самолет Ан-2 вынужденно совершил жесткую посадку из-за обледенения фюзеляжа. На борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок, и два члена экипажа.

В Архангельской области самолет Ан-2 вынужденно совершил жесткую посадку из-за обледенения фюзеляжа. На борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок, и два члена экипажа.Самолет следовал с аэродрома Васьково на аэродром Мезень. Посадка была совершена в лесу в труднодоступной местности Приморского района области."Это болотистая местность, что позволило смягчить удар при посадке", — рассказал ТАСС источник в авиационно-диспетчерских кругах.Несмотря на это, Ан-2 получил многочисленные повреждения."Самолет не сохранил целостность конструкции при жесткой посадке и имеет видимые повреждения", — сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.На место ЧП отправлен вертолета Росавиации для эвакуации пассажиров и пилотов. Однако он не может приземлиться вблизи места аварии, поскольку там болото. Возможно, спасателям придется десантироваться..