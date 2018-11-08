В Лондоне задержали Замиру Гаджиеву - супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, находящегося под арестом. Об этом сообщила телекомпания BBC, ссылаясь на Вестминстерский магистратский суд.

В Лондоне задержали Замиру Гаджиеву — супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, находящегося под арестом. Об этом сообщила телекомпания BBC, ссылаясь на Вестминстерский магистратский суд.В настоящее время обсуждается вопрос экстрадиции Замиры Гаджиевой в Азербайджан, передает агентство "Интерфакс".Гаджиева помещена в следственный изолятор, ей предъявлены два обвинения в присвоении средств.Супруга бывшего главы МБА обратилась в суд с просьбой остановить расследование NCA (Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании), утверждая, что все средства получены законным путем. Ее апелляция будет рассмотрена в Верховном суде Великобритании 9 ноября.В рамках расследования источников богатства Гаджиевой NCA арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов. Власти Великобритании требуют от Гаджиевой, чтобы она объяснила, где взяла деньги на покупку в Лондоне недвижимости общей стоимостью 22 миллиона фунтов (28,5 миллиона долларов).Замира Гаджиева стала первой иностранкой в Великобритании, чьи источники богатства потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.14 октября 2016 года Бакинский суд по тяжким преступлениям осудил Джахангира Гаджиева на 15 лет лишения свободы, признав его виновным в финансовых махинациях.