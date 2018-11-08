СледКом обратился за помощью жителей области

СледКом обратился за помощью жителей областиВ лесах Кольчугинского района нашли труп мужчину. Случилось это вечером 2 ноября недалеко от дороги «Колокша - Кольчугино- Александров – Верхние Дворики». Тело погибшего обгорело до неузнаваемости.Следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личности мужчины и намерены раскрыть особо тяжкое преступление.СледКом обратился за помощью жителей области. Ведомство просит откликнуться водителей, двигавшихся с включенными видеорегистраторами по указанной местности, либо парковавшихся на обочине дороги.Следствие интересует период с 16:30 до 18:00 2 ноября этого года, когда люди могли заметить пламя в лесном массиве, а регистраторы зафиксировали данные, которые могут помочь установить обстоятельства произошедшего. Произошло все слева от автодороги в направлении города Александров на повороте в деревню Собино.Информацию можно сообщить по телефонам:8(4922) 47-29-44-отдел криминалистики регионального СледКома8(49245) 2-58-55, 2-58-37 – Кольчугинский межрайонный следственный отдел СК8(4922) 77-81-30; 8(49245) 2-37-55 - дежурная часть полиции по Кольчугинскому районуили по телефону 02.Конфиденциальность предоставленной информации гарантирована.