На установку пандуса из городского бюджета выделено 75 тысяч рублей

На установку пандуса из городского бюджета выделено 75 тысяч рублейБетонный пандус будет установлен на воинском мемориале «Вечный огонь» в Костроме до конца следующей недели, сообщает пресс-служба городской администрации.Бетонная отливка пандуса уже проведена, организация-подрядчик готовится к облицовке конструкции полированный гранитом. На установку пандуса из городского бюджета выделено 75 тысяч рублей. Внутренняя часть конструкции будет облицована термообработанным гранитом с шероховатой поверхностью для предотвращения скольжения.В 2019 году планируется обустроить вторую пешеходную дорожку к мемориалу и заменить некоторые элементы полированного камня.