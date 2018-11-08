Общая масса, изъятых у мужчины наркотиков, превысила 500 грамм

Общая масса, изъятых у мужчины наркотиков, превысила 500 граммВ Меленковском районе 46-летний местный житель выращивал запрещенные растения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На его участке полицейские обнаружили высушенные растения серо-зеленого цвета, характерно пахнущие. Экспертиза установила, что это была конопля. Общая масса, изъятых у мужчины наркотиков, превысила 500 грамм.Правоохранители установили, что весной подозреваемый высадил семена запрещенных растений недалеко от своей деревни. Несколько месяцев мужчина ухаживал за ними, а осенью оборвал и высушил листья 479 созревших кустов. Он пояснил, что выращивал и хранил наркотики для личного потребления.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование запрещенных растений и незаконное хранение наркотиков.