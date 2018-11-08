Хирурги детской Морозовской больницы провели уникальную гибридную операцию. У ребенка обнаружили редкую патологию - гигантскую аневризму. Чтобы спасти маленькую пациентку, специалисты разработали методику, которая еще никогда не применялась в мировой практике.

Хирурги детской Морозовской больницы провели уникальную гибридную операцию. У ребенка обнаружили редкую патологию — гигантскую аневризму. Чтобы спасти маленькую пациентку, специалисты разработали методику, которая еще никогда не применялась в мировой практике.- Совсем другое дело! Сейчас кровоснабжение верхнего этажа брюшной полости очень хорошее!Первое обследование после операции, Светлана ни на минуту не отпускает руку дочери. То, что 13-летняя Вика осталась жива, считает настоящим чудом. Тот день они сейчас вспоминают как страшный сон."Было ощущение, что она умирает у меня на руках, а сделать я ничего не могу! Я ничего не могу, ничем помочь — то есть, полное ощущение бессилия, беспомощности!" — вспоминает Светлана Аржевикина.Все случилось, когда Вика была вместе с родителями в музее. Острые опоясывающие боли появились внезапно."Живот болел, как мне кажется, везде, и очень сильно — прямо хотелось кричать! И мы легли прямо на каменный пол, вызвали скорую. В машине я также сильно кричала. У меня один раз помутнело в глазах, я ничего не видела", — рассказывает Виктория Аржевикина.В больнице поставили диагноз: аневризма верхней брыжеечной артерии — кровеносного сосуда, который расположен в брюшной полости. Страшный диагноз спровоцировало наследственное нарушение развития соединительной ткани. С годами стенка артерии становилась тоньше и расширялась под давлением крови."Длина ее была более восьми сантиметров и ширина — более шести сантиметров. То есть, это была гигантская большая аневризма, которая являлась миной замедленного действия. В любой момент это могло разорваться и привести к фатальному кровотечению", — рассказывает руководитель кардиохирургической службы Морозовской детской больницы Михаил Абрамян.Такое заболевание практически не встречается у детей — до этого в медицине еще не было ни одного аналогичного случая с благополучным исходом. Поэтому прооперировать девочку решились не сразу. Врачи Морозовской больницы совещались с хирургами со всего мира, но так и не пришли к единому мнению. Тем временем счет шел на минуты. Помочь могла только экстренная операция."Было выявлено, что (:) это полный поперечный отрыв верхней брыжеечной артерии от аорты с формированием так называемой пульсирующей гематомы. И в этом случае мы поняли, что нам не удастся обойтись только ушиванием разрыва в аневризме. А нам необходимо было полностью протезировать верхнюю брыжеечную артерию." — Михаил АбрамянОперация длилась 10 часов. За жизнь девочки боролись кардиохирурги, сосудистые хирурги, анестезиологи — всего 27 разных специалистов. Вике понадобился почти месяц для восстановления. Вместе с мамой в больничных коридорах она училась заново ходить."Один шаг, затем вместо трех Виктория сделала уже пять второй раз, потом постепенно дошли до стула, потом — до окна. И, впервые за неделю, за 10 дней — посмотреть, выглянуть, увидеть, что мир есть, он не рухнул, жизнь продолжается", — говорит Светлана Аржевикина.Теперь жизни Вики ничто не угрожает — она ходит в школу, гуляет, а скоро сможет продолжить свои тренировки в бассейне. И идти к своей новой мечте: теперь она сама хочет стать врачом.