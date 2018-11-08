Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в подмосковном Подольске, пострадали два человека.

Самогонный аппарат взорвался в жилом доме в подмосковном Подольске, пострадали два человека.Как передает ТАСС, об этом общественность известили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.Сообщается, что ЧП произошло около 17:30 мск на Большой Серпуховской улице. В результате инцидента двое пострадавших были доставлены в больницу. Во время взрыва в квартире находился двухлетний ребенок, он не пострадал.По факту случившегося проводится проверка.