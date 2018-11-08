Полиция заявила, что жертвами нападения в одном из питейных заведений города Таузанд-Оукс стали 12 человек, открывший стрельбу мужчина убит. Еще более 10 человек получили ранения

Жертвами стрельбы в баре в городе Таузанд-Оукс стали не менее 12 человек. Об этом в эфире телеканала NBC заявил шериф округа Вентура Джефф Дин. По его словам, среди 12 погибших — сотрудник полиции, 29-летний сержант Рон Хилус. Подозреваемого в происшествии стрелка нашли мертвым, его личность пока не установлена. Всего в баре Borderline Bar and Grill на момент инцидента находились несколько сотен человек, в заведении, как следует из афиши на его сайте, проходила студенческая вечеринка College Country Night.Еще более 10 человек получили ранения, у них незначительные травмы, уточняет Los Angeles Times.Трагичная, трагичная ситуация, — добавил шериф, подчеркнув, что пока рано говорить, связана ли стрельба с терроризмом.Один из очевидцев рассказал Los Angeles Times, что стрелок был одет в черную одежду, вооружен пистолетом и дымовыми шашками. Другой свидетель заявил, что слышал множество выстрелов.