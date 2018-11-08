Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филипп
опубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой.
Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филипп
опубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой.
"Это ж надо быть таким привлекательным", "Парень – красавец", "Крутой" – вот самые сдержанные из комментариев под
новыми снимками 20-летнего Филиппа Газманова. Юноша позирует в брюках, сером свитере и
темном пальто.
Сын известного российского певца Олега Газманова живет в
Лондоне, в Москве бывает нечасто. Молодой человек любит путешествия, много времени
проводит в спортзале. Какое-то время Филипп встречался с моделью по имени Анна
и даже публиковал фотографии с ней в соцсети. Позже выяснилось, что юноша еще
не созрел для серьезных отношений – он продолжает искать фавориток на сайтах
знакомств. Хотя недостатка в поклонницах у Филиппа нет – он часто публикует
снимки, на которых демонстрирует свое тренированное тело.
Олег Газманов был женат на Ирине, которая подарила ему сына
Родиона. Но позже брак распался. Вновь женился артист в 2003 году, на
экономисте Марии Муравьевой. У пары родилась дочь Марианна, кроме того певец усыновил
ребенка Марии от первого брака – Филиппа.
Сегодня наследники Газманова уже взрослые. Филиппа привлекла
карьера модели. А Родион недавно стал ведущим передачи "Сегодня. День
начинается" на Первом канале, пишет Teleprogramma.pro.