Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филипп опубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой.

Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филиппопубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой."Это ж надо быть таким привлекательным", "Парень – красавец", "Крутой" – вот самые сдержанные из комментариев подновыми снимками 20-летнего Филиппа Газманова. Юноша позирует в брюках, сером свитере итемном пальто.Сын известного российского певца Олега Газманова живет вЛондоне, в Москве бывает нечасто. Молодой человек любит путешествия, много временипроводит в спортзале. Какое-то время Филипп встречался с моделью по имени Аннаи даже публиковал фотографии с ней в соцсети. Позже выяснилось, что юноша ещене созрел для серьезных отношений – он продолжает искать фавориток на сайтахзнакомств. Хотя недостатка в поклонницах у Филиппа нет – он часто публикуетснимки, на которых демонстрирует свое тренированное тело.Олег Газманов был женат на Ирине, которая подарила ему сынаРодиона. Но позже брак распался. Вновь женился артист в 2003 году, наэкономисте Марии Муравьевой. У пары родилась дочь Марианна, кроме того певец усыновилребенка Марии от первого брака – Филиппа.Сегодня наследники Газманова уже взрослые. Филиппа привлеклакарьера модели. А Родион недавно стал ведущим передачи "Сегодня. Деньначинается" на Первом канале, пишет Teleprogramma.pro.