08.11.2018

2018-11-08 14:45:57

В Удмуртии три подростка пытались ограбить храм

Ночью трое подростков разбили окно и проникли в один из храмов города Сарапул в Удмуртии. Они пытались похитить 30 тысяч рублей из сейфа и ящика для пожертвований, передает ИА "". Их задержала полиция. Злоумышленниками оказались студенты техникума. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное проникновение в помещение".