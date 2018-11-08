В Вильнюсе на 69-м году жизни ушел из жизни литовский актер театра и кино Арунас Сторпирштис. Во времена СССР он активно снимался во многих известных фильмах: Американской трагедии, Зимней вишне-2, Выше радуги, Тайнах королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя и многих других.

В Вильнюсе на 69-м году жизни ушел из жизни литовский актер театра и кино Арунас Сторпирштис. Во времена СССР он активно снимался во многих известных фильмах. В частности, в "Американской трагедии", "Зимней вишне-2", "Выше радуги", "Секретном фарватере", "Тайнах королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" и многих других.Арунас Сторпирштис также играл в ведущих литовских театрах, где исполнил множество ролей. В последние годы он сильно болел, но продолжал работать, передает литовский портал Delfi.Как сообщил его брат Гедиминас Сторпирштис, еще вчера он озвучивал фильм.