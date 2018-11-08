В Воронеже уголовным делом об ампутации пожилой женщине не той ноги займется Следственный комитет. Дело было передано из полиции в СК в связи с общественным резонансом, а также с учетом особой сложности расследования и необходимости досконального установления всех обстоятельств случившегося.

В Воронеже уголовным делом о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, которой хирурги ампутировали левую ногу вместо правой, займется Следственный комитет.Как отмечается на сайте ведомства, дело было передано из полиции в СК "в связи с общественным резонансом произошедшего", а также "с учетом особой сложности расследования и необходимости досконального установления всех обстоятельств случившегося".Ранее сообщалось, что сын привез 89-летнюю мать в одну из воронежских больниц. День был праздничный (4 ноября), однако медики согласились сделать экстренную операцию по удалению стопы, поскольку у нее началась гангрена.Операцию старушке сделали, однако когда сын зашел в палату, то увидел, что его матери ампутировали другую ногу.Позже врачи стали убеждать, что ей нужно было ампутировать обе ноги. При этом, по словам сына пенсионерки, исчезло направление из поликлиники, где был указан диагноз пожилой пациентки.Ее сын обратился в правоохранительные органы и СМИ, дело получило большой резонанс.Воронежские следователи провели осмотр места происшествия, изъяли медицинскую документацию и назначили судмедэкспертизу.Кроме того, были опрошены родственники пожилой пациентки, очевидцы произошедшего, приняты объяснения медработников и запрошена документация из всех медучреждений, которые в своем заявлении упоминал сын пенсионерки.Уже установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами-хирургами здоровью пожилой пациентки из-за ампутации левой ноги вместо правой был причинен тяжкий вред, сообщается на сайте управления СК РФ по Воронежской области.