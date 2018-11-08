Мошенник получил от дочери обвиняемой 30 тысяч рублей

Мошенник получил от дочери обвиняемой 30 тысяч рублейВ Вязниках адвоката подозревают в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.Мужчина в суде защищал женщину, обвиняемую в фиктивной постановке на учет иностранца. Адвокат решил подзаработать на своей клиентке.Он предложил ей дать «взятку» судье, чтобы тот закрыл уголовное дело. Мошенник получил от дочери обвиняемой 30 тысяч рублей. Сразу после этого адвоката задержали.Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.