Злоумышленницы ввели в заблуждение пожилую женщину и предложили ей обменять имеющиеся наличные денежные средства якобы на деньги нового образца...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 28-летнюю и 30-летнюю приезжих женщин по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило сообщение от 85-летней москвички. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные, которые представились сотрудницами пенсионного фонда и предложили ей обменять имеющиеся наличные денежные средства якобы на деньги нового образца. Пожилая женщина согласилась и передала им 18 тысяч рублей. Через некоторое время женщина поняла, что это не настоящие деньги, а банкноты «банка приколов». Тогда она незамедлительно обратилась в полицию.В результате сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Артамонова. Ими оказались две приезжие женщины 28 и 30 лет. Похищенными денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможные эпизоды противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93