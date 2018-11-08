В Колорадо завершился матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными лавинами и хищниками из Нэшвилла. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:4. Ворота Эвеланш в этой встерче защищал российский вратарь Семен Варламов.

В Колорадо завершился матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "лавинами" и "хищниками" из Нэшвилла. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:4. Ворота "Эвеланш" в этой встрече защищал российский вратарь Семен Варламов.У победителей хет-трик оформил канадский нападающий "Нэшвилла" Колтон Сиссонс. Еще один гол на свой счет записал американский форвард гостей Райан Хартман, забросивший шайбу уже в пустые ворота.За "Колорадо" отличился канадский нападающий Мэтт Калверт. Российские легионеры "Эвеланш" Никита Задоров и Владислав Каменев очков не набрали."Нэшвилл" продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 24 очка. "Колорадо" расположился на 9-й позиции с 17 баллами.В другой встрече дня "Анахайм Дакс" на своей площадке оказался сильнее "Калгари Флэймз" со счетом 3:2.