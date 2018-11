По меньшей мере 13 человек погибли после массовой стрельбы в переполненном баре Borderline Bar and Grill в калифорнийском городке Таузенд Оукс поздно вечером 7 ноября. Боевик ворвался на мероприятие, крайне популярное у студентов местного университета и колледжа, бросил в толпу дымовые шашки и начал беспорядочную стрельбу.

По меньшей мере 13 человек погибли после массовой стрельбы в переполненном баре Borderline Bar and Grill в калифорнийском городке Таузенд Оукс поздно вечером 7 ноября. Боевик ворвался на мероприятие, крайне популярное у студентов местного университета и колледжа, бросил в толпу дымовые шашки и начал беспорядочную стрельбу. По словам шерифа округа Вентура Джеффа Дина, под шквалом пуль погибли на месте 12 человек Количество раненых пока не поддается подсчету. Посетители бара, многие из которых до сих пор находятся в шоке, продолжают обращатся за медицинской помощью."Мы пока не определили, кем был подозреваемый​, — заявил Джефф Дин. — Мы пока не знаем, можно ли считать этот инцидент террористическим актом. Это станет известно, когда установят личность подозреваемого.Помощник шерифа, который прибыл на место бойни спустя несколько минут, вступил в единоборство с преступником. Позже он скончался в больнице. По сведениям полиции, погибший — один из старейших сотрудников местных правоохранительных органов сержант Рон Хилус.Тело убийцы было найдено в баре среди его многочисленных жертв и стонущих раненых, сообщил The Los Angeles Times представитель шерифа округа Вентура капитан Гаро Куреджиан. Найден также и пистолет, из которого маньяк убивал людей.Выжившие рассказали корреспондентам The Los Angeles Times, что когда в клубе раздался первый выстрел, никто не придал этому значения. Но когда вокруг начали свистеть пули, в ресторане началась паника. Кто-то попадал под столы, кто-то начал бить окна, чтобы побыстрее выбраться из здания. Часть посетителей Borderline попряталась в уборных и на чердаке. Это и спасло им жизнь и даже помогло избежать ранений.Тейлор Уиттлер отправилась в Borderline Bar and Grill, чтобы отпраздновать свой 21-й день рождения. Она танцевала с друзьями в баре, когда услышала хлопки, но подумала, что это фейерверк в честь праздника. Она даже побежала на шум, но увидела у входа в ресторан человека с пистолетом всего в черном и окутанного дымом от шашек, которые он предварительно взорвал. К счастью, он не заметил девушку и ей удалось убежать.19-летняя Эрика Сигман побежала к выходу, как только услышала крики внутри зала."Я живу в Таузенд Оукс, и наш город всегда был довольно безопасным местом, — рассказывает она. — Поэтому родители с легостью отпустили меня в этот бар. Но теперь... Осознавать, что такой ужас произошел в нашем безопасном городке... Это очень, очень страшно".У Нелли Вонг, которая также отмечала 21-летие, все локти и колени в крови. Она упала на пол, как только услышала выстрелы. Это спасло ей жизнь."Боевик был одет в черную толстовку, черную рубашку, черные брюки, — рассказывает Нелли. — А его лицо закрывал такой же черный шарф. Перед тем как открыть стрельбу он бросил в зал дымовые шашки. Слава богу, он меня совсем не видел. Я сразу же перестала двигаться, перестала дышать...Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я молилась, чтобы преступник не услышал его стук".Когда началась стрельба Саванна Стафсет находилась во внутреннем дворике бара."Этой ночью бар был просто безумно переполнен, — говорит она. Я услышала очень громкую и быструю стрельбу. Выстрелы следовали один за другим. Потом я услышала крики: "Спускайся скорей! Беги" Это были все мои знакомые... Просто нет слов... Это безумие!"27-летний Джош Коули находился в городе, когда получил эсэмэску от друга: "В Borderline началась стрельба"."Я просто сломал мозг, гадая, что могло произойти в баре, где есть только открытый танцпол да бильярдные столы", — вспоминает Джош.Коули начал вспоминать имена людей, которые могли быть в баре и прозванивать их номера, вбитые в его мобильник - в Таузенд Оукс все знают всех. Но к телефону чаще всего никто не подходил. Джош был в этом ресторане баре много раз со своими друзьями и поэтому тут же приехал туда."Я только приехал посмотреть, не могу ли я что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь" — объясняет он. На улицу в ужасе выбегали люди. Одни прятались на автостоянке, другие убегали в холмы. А кто-то в панике пытался прозвониться знакомым.Как и многие другие, 20-летний Мэтью Веннерстром застал вечер 7 ноября в баре Borderline Bar & Grill. Он приехал туда в 10:45, заплатил вступительный взнос в размере 7 долларов и получил билетик со знаком X, показывавшим, что еще нет 21 года, и алкоголь ему запрещен."Меньше, чем через час сквозь громкую музыку я услышал выстрелы, — вспоминает Мэтью. — Когда вы услышите выстрелы, вы ни за что не ошибетесь. Потом я увидел его. Он шел по ступенькам от входа и был очень высоким. Потом он открыл огонь по людям, стоявшим у стойки регистрации".Веннерстром спрятался за перевернутым бильярдным столом и позвал туда еще несколько людей. Потом он помог им бежать на улицу через разбитые окна."Когда мне исполнится 21 год, я обязательно получу лицензию с правом скрытого ношения оружия, чтобы я мог защитить свою семью и друзей от чего-то подобного. Я не думаю, что этот случай будет последним, — говорит 20-летний Мэтью. — Будь у меня сейчас оружие, это многое могло бы изменить".