Microsoft покидает один из ключевых топ-менеджеров, который руководил развитием голосового помощника Cortana, а россияне не очень заботятся о сохранности своих данных в сети. Подробности – в программе Вести.net.

Исход топ-менеджеров из больших IT-корпораций продолжается. Вслед за чередой увольнений из Facebook настала очередь Microsoft. Редмонд покидает вице-президент Хавьер Солтеро, человек, который в последнее время руководил развитием голосового помощника Microsoft Cortana.При этом есть мнение, что уход Солтеро – это не признак проблем Cortana. Дескать топ-менеджер покинул компанию Microsoft, переосмыслив будущее цифрового помощника и передав его из подразделения "искусственный интеллект и исследования" в подразделение "устройства и взаимодействие с ними". Звучит как перевод из статуса научной работы с прототипом в разряд коммерческого продукта.Однако уход самого Солтеро для Microsoft может оказаться серьезной потерей. Он присоединился к компании в 2014 году когда корпорация выкупила его приложение для работы с почтой Accompli. Тогда Солтеро начал работу над мобильной версией Outlook, почтового приложения Microsoft и довел его до состояния, когда издание The Verge назвало его лучшим приложением для работы с электронной почтой для iPhone.А теперь про безопасность и отрицание. Половина россиян не боятся злоумышленников в сети. Они считают, что их информация просто никому неинтересна. Подробности – в программе 33Live.Runet.