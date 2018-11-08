Это уже четвертый помощник главы региона, написавший заявление об увольнении

Это уже четвертый помощник главы региона, написавший заявление об увольненииВице-губернатор Владимирской области Лидия Смолина уходит в отставку. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.Лидия Смолина курировала сферу жилищно-коммунального хозяйства. После проигрыша Светланы Орловой Смолина – в самом начале отопительного сезона – неожиданно решила уйти в отпуск.Кандидата на пост куратора сферы ЖКХ пока не называют. Возможно им станет Александр Байер, который совсем недавно покинул аналогичный пост в Нижегородской области.