Мужчина хотел унизить несовершеннолетнюю

Мужчина хотел унизить несовершеннолетнююВо Владимире 44-летнего местного жителя подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни человека, сообщает региональный СледКом.В августе этого года в соцсетях мужчина познакомился с 17-летней девушкой. После непродолжительного общения они решили встретиться. Однако продолжать знакомство девушка не захотела, что сильно обидело владимирца.Желая унизить несовершеннолетнюю он распространил в социальной сети ее интимные фотографии.Позже подозреваемый признал свою вину.В СледКоме отмечают, что девушка воспитывается в неполной семье. К ситуации привлекли органы системы профилактики.