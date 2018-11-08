Мужчина хотел унизить несовершеннолетнюю
Мужчина хотел унизить несовершеннолетнюю
Во Владимире 44-летнего местного жителя подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни человека, сообщает региональный СледКом.
В августе этого года в соцсетях мужчина познакомился с 17-летней девушкой. После непродолжительного общения они решили встретиться. Однако продолжать знакомство девушка не захотела, что сильно обидело владимирца.
Желая унизить несовершеннолетнюю он распространил в социальной сети ее интимные фотографии.
Позже подозреваемый признал свою вину.
В СледКоме отмечают, что девушка воспитывается в неполной семье. К ситуации привлекли органы системы профилактики.