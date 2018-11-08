Четыре бронзы чемпионата и первенства ЦФО по киокусинкай. Такой урожай наград собрали спортсмены Владимирской области. Соревнования проходили в Суздале. В них участвовали 210 спортсменов из Москвы, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Тамбовской и Ярославской областей.

Четыре "бронзы" чемпионата и первенства ЦФО по киокусинкай. Такой "урожай" наград собрали спортсмены Владимирской области. Соревнования проходили в Суздале. В них участвовали 210 спортсменов из Москвы, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Тамбовской и Ярославской областей. Наш регион представляли 14 спортсменов. Софья Конышева выиграла медаль на первенстве ЦФО России по киокусинкай среди девушек 14-15 лет. Ещё три награды уже на чемпионате ЦФО завоевали владимирцы Тимур Мамбетов, Сергей Николаев и суздальский спортсмен Алексей Сидоров.