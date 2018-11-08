Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев тюрьмы

Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев тюрьмыЗаключенному владимирской исправительной колонии №3 вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев тюрьмы. С учетом прошлого приговора он будет сидеть 1 год и 11 месяцев в колонии строгого режима.В апреле этого года мужчина находился в раздевалке общежития в колонии. Там у него возникла ссора с другим осужденным, в ходе которого подсудимый дважды толкнул потерпевшего в грудь.От первого толчка его противник упал и ударился спиной о металлическую полку. После этого он смог встать. Но тут его опять толкнули. Снова упав на эту полку, он ударился левым боком и больше не смог встать. От полученных травм скончался в медсанчасти.Свою вину осужденный полностью признал.