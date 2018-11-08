На «Культуре» рассказали о Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

На «Культуре» рассказали о Владимиро-Суздальском музее-заповедникеВладимирская область вновь оказалась под прицелом телекамер федеральных СМИ. Канал «Культура» показал сюжет о Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, который недавно присоединился к программе «China Friendly».Ни для кого не секрет, что музеи нашего региона особенно интересны туристам из Азии. Специально для них в Музее деревянного зодчества установили указатели и путеводители на китайском языке, а вскоре планируют принимать к оплате валюту Китая - юани.Журналисты не остановились только на позитивных моментах. Корреспондент обратил внимание телезрителей на то, что в год на туристах музей зарабатывает около 200 миллионов рублей, однако бюджет Суздаля от этого не растет.«Налоги уходят в столицу, а «на крохи от туристического пирога» даже тротуары не залатать», - пожаловался мэр города Сергей Сахаров.Но пути решения сложившихся проблем у местных властей уже есть. Так, например, в Суздале хотят ввести туристический сбор.