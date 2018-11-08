Тему влияния дошкольного образования на будущее выпускника обсудят в рамках программы Вызов: азарт и опыт на Московском образовательном телеканале (mosobr.tv). В прямом эфире во вторник, 13 ноября, в 19:15 об этом поспорят директора московских школ.

Темувлияния дошкольного образования на будущее выпускника обсудят в рамкахпрограммы "Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканале(mosobr.tv). В прямом эфире во вторник, 13 ноября, в 19:15 об этомпоспорят директора московских школ.передаче примут участие директор школы № 1637 Наталья Зуева, котораявыступит от команды "азартных", и директор школы № 2073 Ольга Марасанова от "опытных".Участникипрограммы озвучат свою позицию по заданной теме, ответят на вопросыведущего, зрителей в студии и телезрителей MOSOBR.TV. Победителяопределит зрительское онлайн-голосование. Итоги состязания включаются вкомандный зачет.Программа"Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканалестартовала в январе 2018 года. Это интеллектуальный поединокпрофессионалов – директоров столичных школ. Один из них – азартный,другой – опытный.Делениена такие категории не является характеристикой участников, это лишьделение на команды. Согласно правилам, азартный директор вызывает нудуэль опытного. Последний принимает бой и выбирает тему дискуссии. Вызовпроисходит в соцсетях.настоящий момент участие в новом сезоне передачи приняли 10 директоров.Счет пока равный – 3:3. В чью сторону качнется чаша весов на этот разтелезрители смогут узнать во вторник, 13 ноября, в 19:15.