Тему
влияния дошкольного образования на будущее выпускника обсудят в рамках
программы Вызов: азарт и опыт на Московском образовательном телеканале
(mosobr.tv). В прямом эфире во вторник, 13 ноября, в 19:15 об этом
поспорят директора московских школ.
Тему
влияния дошкольного образования на будущее выпускника обсудят в рамках
программы "Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканале
(mosobr.tv). В прямом эфире во вторник, 13 ноября, в 19:15 об этом
поспорят директора московских школ.
В
передаче примут участие директор школы № 1637 Наталья Зуева, которая
выступит от команды "азартных", и директор школы № 2073 Ольга Марасанова от "опытных".
Участники
программы озвучат свою позицию по заданной теме, ответят на вопросы
ведущего, зрителей в студии и телезрителей MOSOBR.TV. Победителя
определит зрительское онлайн-голосование. Итоги состязания включаются в
командный зачет.
Программа
"Вызов: азарт и опыт" на Московском образовательном телеканале
стартовала в январе 2018 года. Это интеллектуальный поединок
профессионалов – директоров столичных школ. Один из них – азартный,
другой – опытный.
Деление
на такие категории не является характеристикой участников, это лишь
деление на команды. Согласно правилам, азартный директор вызывает ну
дуэль опытного. Последний принимает бой и выбирает тему дискуссии. Вызов
происходит в соцсетях.
В
настоящий момент участие в новом сезоне передачи приняли 10 директоров.
Счет пока равный – 3:3. В чью сторону качнется чаша весов на этот раз
телезрители смогут узнать во вторник, 13 ноября, в 19:15.