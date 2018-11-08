Во Владимире начали оборудовать новые остановки по пути следования автобусного маршрута 21с. Для удобства пассажиров остановочные пункты появятся на улице Тракторной и на пересечении Рокадной улицы и Усти-на -Лабе. А компания АДМ, которая с 1 ноября приступила к обслуживанию еще городских 5 маршрутов, сообщила сегодня, что проездные, приобретенные ранее, будут действовать во всех автобусах, в том числе на новых маршрутах. Оксана Любимова продолжит тему городского общественного транспорта.

Во Владимире начали оборудовать новые остановки по пути следования автобусного маршрута 21с. Для удобства пассажиров остановочные пункты появятся на улице Тракторной и на пересечении Рокадной улицы и Усти-на -Лабе. А компания АДМ, которая с 1 ноября приступила к обслуживанию еще городских 5 маршрутов, сообщила сегодня, что проездные, приобретенные ранее, будут действовать во всех автобусах, в том числе на новых маршрутах. Оксана Любимова продолжит тему городского общественного транспорта.Жалоб от жителей стало меньше, а автобусов на городских маршрутах больше. Подводя первые итоги начала работы на пяти оставленных "БигАвтоТрансом" направлениях движения городского транспорта, в компании АДМ говорят - интервалы движения автобусов постепенно выравниваются.Александр Калашников, начальник службы обеспечения движения "АДМ": "Ситуация меняется в лучшую сторону. Количество автобусов, обслуживающих и находящихся на маршруте, стабилизировалось и становится больше. Жалоб появляется меньше. Но сами понимаете, дорожная ситуация тоже очень здорово влияет на интервалы движения".За графиками движения автобусов в диспетчерской АДМ следят по системе ГЛОНАСС. На большом экране вся городская транспортная сеть. Информация, где в данный момент находится автобус, обновляется каждые 20 секунд. Если из-за пробок и аварий нарушается интервал движения, диспетчеры по телефону отвечают на вопросы пассажиров.Игорь Филиппов, диспетчер ГЛОНАСС компании "АДМ": "Узнают, как маршруты едут, по какому графику. Во сколько будет автобус тот или другой. На какой остановке и так далее".Сейчас на линии АДМ ежедневно выходят 144 единицы подвижного состава, в том числе и новые "Волгабасы". Недавно закупленные газомоторные автобусы повышенной вместимости, с усовершенствованными моторами и более компактным газовым оборудованием. Перевозчики особенно отмечают - все новые машины доступны для людей с ограниченными возможностями. Обеспечить заезд коляски в салон должны водители.Андрей Малый, генеральный ди⁠ректор компании "АДМ": "Это их прямая обязанность, которая записана у них в должностной инструкции, в которой они расписывались при приеме на работу. И если подобное происходит, то сообщайте в администрацию компании. В таких случаях мы будем принимать самые жесткие меры. Все до единого имеют низкий пол. Все до единого имеют площадку для размещения коляски. Это было одно из условий конкурса, когда выставляли маршруты".Уже к концу года на владимирских улицах появятся еще 30 новых газомоторных автобусов повышенной вместимости. Ими планируют усилить самые востребованные городские маршруты.Андрей Малый, генеральный ди⁠ректор компании "АДМ": "Мы будем усиливать маршруты 20с, 21с, 9с. На 9 маршруте количество подвижного состава вообще удвоится. 15 маршрут - Энергетик. Туда будем возвращать машины особо большого класса".Вместе с дополнительными автобусами на 21-м маршруте появятся и новые остановки. Горожане уже оценили возможность доехать на общественном транспорте до Тракторной улицы. Только вот жаловались, что разрыв между остановками в промзоне очень большой. Мэрия пошла на встречу людям.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Об этом просили жители, и это подсказывала логика. Остановки будут организованы в самое ближайшее время. Одна из них сейчас производится на ваших глазах. В районе дома на улице Тракторной 15. На противоположной стороне будет такая же остановка".Еще две остановки 21-го маршрута сделают на пересечении улицы Рокадной и Усти-на Лабе. Сотрудники городского Центра управления дорогами обещают подготовить забетонированные площадки через неделю, а чуть позже на них установят крытые павильоны.Николай Дятлов , зам. ди⁠ректора ЦУГД: "Будет организована остановочная площадка, подходы к этим остановочным площадкам. В общем количестве планируется организовать четыре таких остановочных пункта. Мы ранее уже установили остановочные павильоны нашей организацией на улице Почаевской. В дальнейшем будем решать и организовывать установку таких же павильонов".Кроме того, на сегодняшней встрече с журналистами в АДМ сообщили, что теперь единый проездной билет действует во всех автобусах компании. И несмотря на включение в него 5 дополнительных маршрутов, цена останется прежней.