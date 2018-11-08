Во Владимире начали оборудовать новые остановки по пути следования автобусного маршрута 21С. Остановочные пункты появятся на улице Тракторной в районе дома номер 15 и на пересечении Рокадной улицы и Усти-на -Лабе. В Центре управления городскими дорогами обещают забетонировать площадки для остановки автобусов уже к концу следующей недели. А чуть позже на них появятся и крытые павильоны. Сегодня же в компании АДМ, которая с 1-го ноября приступила к обслуживанию еще 5 городских маршрутов - 25,16, 28, 14 и 11с, рассказали о выпуске на линии дополнительных машин большой и особо большой вместимости. По информации крупнейшего городского перевозчика сейчас на городских маршрутах работает 140 единиц подвижного состава.

Во Владимире начали оборудовать новые остановки по пути следования автобусного маршрута 21С. Остановочные пункты появятся на улице Тракторной в районе дома номер 15 и на пересечении Рокадной улицы и Усти-на -Лабе. В Центре управления городскими дорогами обещают забетонировать площадки для остановки автобусов уже к концу следующей недели. А чуть позже на них появятся и крытые павильоны. Сегодня же в компании АДМ, которая с 1-го ноября приступила к обслуживанию еще 5городскихмаршрутов - 25,16, 28, 14 и 11с, рассказали о выпуске на линии дополнительных машин большой и особо большой вместимости. По информации крупнейшего городского перевозчика сейчас на городских маршрутах работает 140 единиц подвижного состава. Новые автобусы позволят постепенно выровнять интервалы движения общественного транспорта, даже в условиях пробок из-за ремонта Пекинки. До конца года автобусный парк АДМ пополнят еще 30 новых автобусов. Ими компания планирует дополнительно усилить самые востребованные населением маршруты.Андрей Малый, генеральный директор компании "АДМ": "Мы будем усиливать маршруты 20с. 21с, 9с. На 9 маршруте количество подвижного состава вообще удвоится. 15 маршрут - Энергетик. Туда будем возвращать машины особо большого класса. Интервалы движения на всех маршрутах, которые мы получили, сейчас, возможно, немножко и увеличены. Потому что мы не всю технику пока получили. По мере поступления техники машины будут добавляться, а маршруты и интервалы будут сокращаться до тех интервалов, которые были всегда, и к которым люди привыкли".