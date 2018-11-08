В Центре профессиональной подготовки состоялся митинг в память о погибших сотрудниках ОВД. На Соборной площади областного центра прошел торжественный развод комплексных сил регионального УМВД.

8 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, во Владимире прошли торжественные мероприятия.На Аллее Памяти в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся митинг в память о сотрудниках органов внутренних дел региона, в разные годы погибших при исполнении служебного долга.Руководители служб и подразделений УМВД России по Владимирской области, представители Общественного совета и ветеранской организации, родственники погибших сотрудников и слушатели Центра почтили память минутой молчания под троекратный оружейный залп и возложили цветы к мемориальному обелиску и памятнику Герою России генерал-полковнику милиции Ивану Ивановичу Голубеву.В этот же день на Соборной площади в городе Владимире состоялся объединенный торжественный развод комплексных сил УМВД России по Владимирской области.В проведении торжественного развода приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Владимирской области, сотрудники территориальных подразделений органов внутренних дел на районном уровне.Открывая торжественный развод, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил личный состав с профессиональным праздником, поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также пожелал всем здоровья, успехов и благополучия.Сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности.Представители органов законодательной и исполнительной власти, присутствующие на мероприятии, выразили благодарность стражам порядка за службу и взаимодействие, особо подчеркнув, что личный состав органов внутренних дел Владимирской области достойно справляется с задачами по обеспечению правопорядка и общественной безопасности не только на территории тридцать третьего региона, но и находясь в служебных командировках за его пределами.Завершился объединенный развод торжественным маршем строевых подразделений.