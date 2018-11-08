В Волжском произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Один из участников аварии по дороге в больницу скончался. Позже выяснилось, что виновник ДТП управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Вчера, 7 ноября, в городе Волжский произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: ВАЗ-2112 на большой скорости летел по улице, объезжая попутные машины, двигающиеся по правилам, однако вскоре потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Skoda Felicia.От удара иномарку отшвырнуло на трамвайные пути. Машина настолько деформировалась, достать ее 49-летнего водителя удалось лишь при помощи специальных инструментов. Позже он погиб по дороге в больницу.В свою очередь, 20-летний водитель отечественного автомобиля, а также его пассажир, были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.Выяснилось, что виновник аварии никогда не имел водительских прав. В отношении него могут возбудить уголовное дело, и в настоящее время этот вопрос решается.