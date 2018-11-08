Жестко приземлившийся в Архангельской области самолет Ан-2 восстановлению не подлежит, у него сломаны крылья и шасси. В результате посадки пострадал 1 человек.

У самолета Ан-2, жестко приземлившийся в Архангельской области, сломаны крылья и шасси. Восстановлению он не подлежит. Об этом представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости.Самолет выполнял рейс из Архангельска в село Сояны Мезенского района. На его борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа. Из-за обледенения Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в 50 километрах от Архангельска.При посадке один человек получил травму руки. Семимесячный ребенок, находившийся на борту, был доставлен в больницу для осмотра. Остальные не пострадали и были доставлены в аэропорт Архангельска.Из-за сложного рельефа вертолет 8 санавиации не смог приземлиться на месте ЧП, поэтому спасатели поднимали людей с помощью специальных устройств.