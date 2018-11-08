83-летний актер Армен Джигарханяна попал в больницу еще 13 октября. Тогда его состоянии оценивалось как среднетяжелое. Но сейчас произошли позитивные изменения.

83-летний актер Армен Джигарханяна попал в больницу еще 13 октября. Тогда его состоянии оценивалось как среднетяжелое. Но сейчас произошли позитивные изменения.Как рассказал называющийся "другом актера" Артур Согомонян, Джигарханян может быть выписан из больницы в ближайшие выходные, 10 или 11 ноября, после чего планирует вернуться к работе в Московском драматическом театре. По словам Согомоняна, самочувствие актера не вызывает тревоги, однако ему нужно еще немного подлечиться. Врачи дают на это артисту два-три дня.Согомонян, как сообщает передает Агентство "Москва", отметил, что после выписки Джигарханяну нужно будет время, чтобы "прийти в себя", восстановиться, набраться сил.Стоит заметить, что в октябре болезньпомешала актеру приехать на премьеру спектакля "Мольер", ему же и посвященного – в 1967 году Армен Борисович играл в нем в "Ленкоме". Причем во многом тема этого спектакля созвучна тому, что в последнее время пережил сам Джигарханян. Сложные отношения с бывшей возлюбленной Мадленой и молодой возлюбленной Амандой, неурядицы в театре и конфликт с сильными мира сего... Здесь можно провести прямые параллели с отношениями легендарного артиста с бывшими женами – Татьяной Власовой и Виталиной Цымбалюк-Романовской.Официальная версия неявки худрука на премьеру: врачи отправили актера на процедуры и запретили ему волноваться, покидать клинику. Но в театре считают, что появись он в театре, Цымбалюк-Романовская с полным правом могла бы вызвать полицию, чтобы насильственно привести Джигарханяна в суд. Ведь на работу он ходит, а на слушания в суд не может, а значит, симулирует. И тогда вполне могло бы статься, что все предоставляемые его представителями справки о нездоровье могли оказаться липовыми.