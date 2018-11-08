Банк увеличил до 944 млн рублей кредитный лимит компании

Банк увеличил до 944 млн рублей кредитный лимит компанииБанк ВТБ увеличил до 944 млн рублей кредитный лимит ООО «Сибнефтехимтрейд», одному из лидеров регионального рынка горюче-смазочных материалов в Тюменской области.В рамках установленного лимита банк подписал с предприятием кредитное соглашение на сумму 300 млн рублей сроком на три года. Заемные средства будут направлены на расчеты за нефтепродукты с компанией ООО «АНПЗ-Продукт».«Мы рады расширению сотрудничества и уверены, что финансовая поддержка банка позволит ООО «Сибнефтехимтрейд» выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке горюче-смазочных материалов», – отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.Олег Гузенко, генеральный директор ООО «Сибнефтехимтрейд», прокомментировал:«Данные заемные средства позволят закрыть основные потребности компании в краткосрочном финансировании. Но мы надеемся на продолжение нашей работы и долгосрочного сотрудничества с ВТБ».