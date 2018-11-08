Защищал, но решил обмануть? Региональный следком по материалам УФСБ возбудил уголовное дело в отношении вязниковца. По версии следствия, 49-летний адвокат защищал женщину, обвиняемую в фиктивной постановке на учёт в жилом доме иностранных граждан, и решил заработать на подзащитной.

Защищал, но решил обмануть? Региональный следком по материалам УФСБ возбудил уголовное дело в отношении вязниковца. По версии следствия, 49-летний адвокат защищал женщину, обвиняемую в фиктивной постановке на учёт в жилом доме иностранных граждан, и решил заработать на подзащитной. От дочери обвиняемой он получил 30 тысяч рублей, якобы для взятки судье. После передачи денег адвоката задержали. Свою вину он полностью признал. Расследование продолжается.