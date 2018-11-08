Сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей

Сумма ущерба превысила 33 тысячи рублейВ дежурную часть полиции Вязниковского района обратилась 28-летняя жительница Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Девушка рассказала, что из ее частного дома кто-то украл телевизор, электрический котел, радиаторы отопления и насосные станции. Сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей.Полицейские прибыли на место преступления и увидели, что грабитель проник в жилище, разбив окно.Установили личность подозреваемого быстро. Им оказался 51-летний местный житель. Мужчина во всем признался и пояснил, что похищенное хотел продать.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Похищенное имущество правоохранители изъяли и в ближайшее время вернут законной владелице.