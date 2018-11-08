Местный житель проник в чужой дом, откуда похитил имущество на сумму более 30 000 рублей.

1 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 28-летняя жительницы Нижегородской области. Девушка сообщила, что из принадлежащего ей частного дома, расположенного в одном из сел района, похищены телевизор, электрический котел, насосные станции и радиаторы отопления. Общая сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 33 000 рублей.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в дом, разбив оконное стекло.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого, 51-летнего местного жителя.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что знал об отсутствии хозяйки дома, проник в жилище и похитил имущество с целью дальнейшей продажи.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.