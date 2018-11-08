Выращивал коноплю для личного потребления? 46-летнего жителя области подозревают в культивировании и хранении наркосодержащих растений. В домовладении мужчины полицейские изъяли сухие части растений серо-зелёного цвета с характерным запахом, массой более полукилограмма. Экспертиза показала, что это наркосодержащее растение конопля. Как установили полицейские, её мужчина посадил ещё весной, рядом со своей деревней.

Выращивал коноплю для личного потребления? 46-летнего жителя области подозревают в культивировании и хранении наркосодержащих растений. В домовладении мужчины полицейские изъяли сухие части растений серо-зелёного цвета с характерным запахом, массой более полукилограмма. Экспертиза показала, что это наркосодержащее растение конопля. Как установили полицейские, её мужчина посадил ещё весной, рядом со своей деревней. Он ухаживал за растениями, а осенью оборвал и высушил листья с 479 кустов. Следственным отделом полиции по Меленковскому району возбуждены 2 уголовных дела за незаконное культивирование и хранение наркосодержащих растений в крупном размере.