Полузащитник футбольной сборной Бразилии и испанской Барселоны Филиппе Коутиньо получил серьезную травму во время матча своего клуба в Лиге чемпионов против миланского Интера. У бразильца диагностирован разрыв мышц задней поверхности бедра.

Полузащитник футбольной сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил серьезную травму во время матча своего клуба в Лиге чемпионов против миланского "Интера". У бразильца диагностирован разрыв мышц задней поверхности бедра.Сроки восстановления футболистов при таком повреждении разнятся очень сильно – от 2-3 недель при возможности неоперационного лечения до 2-х месяцев, если требуется вмешательство хирургов.Так или иначе, Коутиньо точно пропустит матч "Барсы" против "Бетиса", который состоится 11 ноября, сообщает официальный сайт клуба. Под вопросом и его участие в игре с мадридским "Атлетико", которая пройдет 24 ноября. Скорее всего, выздоровления хавбека стоит ждать не ранее начала декабря.