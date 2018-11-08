Виталий Малышев испытывает серьезные проблемы в отношениях с девушками. Экс-участник Дома-2 заявил, что он девственник.

Виталий Малышев испытывает серьезные проблемы в отношениях сдевушками. Экс-участник "Дома-2" заявил, что он девственник.Шокирующее признание Виталий сделал в прямом эфире, которыйон провел для своих поклонников в Instagram. Экс-участник "Дома-2" не стесняясь ответилна все вопросы подписчиков – даже на самые интимные. Он неожиданно признался,что никогда не занимался сексом с девушками."Получилось так, что я девственник. Для меня этотяжело, у меня не получалось. Мне сейчас 29 лет, и я вообще не занималсясексом. Видел только в фильмах. На проекте я тоже ни разу не занимался "волшебством".Как-то было не до этого", – пошутил Малышев.Бывший участник телепроекта также рассказал о своих планахна будущее. По словам Виталия, он подумывает о переезде в Барселону. Санкт-Петербургего не устраивает тем, что в родном городе не понимают его тяги к яркимобразам, сразу возникают вопросы о его сексуальной ориентации. Малышев ощущаетсебя белой вороной. А в Барселоне, уверен Виталий, никто не помешает ему вволювалять дурака."Для меня чудесный город, это Барселона менталитетлюдей меня очень радует, всем далеко и глубоко наплевать как ты выглядишь, хотьголый ходи по главной улице, на тебя не обратят внимание!", – написалМалышев (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).К сожалению, отмечает Виталий, он пока не может отправитьсяв Испанию Но сделает это, как только завершит все свои дела в Северной столице, пишет Dom2Life.ru .