Виталий Малышев испытывает серьезные проблемы в отношениях с
девушками. Экс-участник Дома-2 заявил, что он девственник.
Виталий Малышев испытывает серьезные проблемы в отношениях с
девушками. Экс-участник "Дома-2" заявил, что он девственник.
Шокирующее признание Виталий сделал в прямом эфире, который
он провел для своих поклонников в Instagram. Экс-участник "Дома-2" не стесняясь ответил
на все вопросы подписчиков – даже на самые интимные. Он неожиданно признался,
что никогда не занимался сексом с девушками.
"Получилось так, что я девственник. Для меня это
тяжело, у меня не получалось. Мне сейчас 29 лет, и я вообще не занимался
сексом. Видел только в фильмах. На проекте я тоже ни разу не занимался "волшебством".
Как-то было не до этого", – пошутил Малышев.
Бывший участник телепроекта также рассказал о своих планах
на будущее. По словам Виталия, он подумывает о переезде в Барселону. Санкт-Петербург
его не устраивает тем, что в родном городе не понимают его тяги к ярким
образам, сразу возникают вопросы о его сексуальной ориентации. Малышев ощущает
себя белой вороной. А в Барселоне, уверен Виталий, никто не помешает ему вволю
валять дурака.
"Для меня чудесный город, это Барселона менталитет
людей меня очень радует, всем далеко и глубоко наплевать как ты выглядишь, хоть
голый ходи по главной улице, на тебя не обратят внимание!", – написал
Малышев (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
К сожалению, отмечает Виталий, он пока не может отправиться
в Испанию Но сделает это, как только завершит все свои дела в Северной столице, пишет Dom2Life.ru .