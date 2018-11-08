Максим Галкин отправляется на гастроли в Канаду. Заявления его супруги Аллы Пугачевой о плохом самочувствии телеведущего нисколько не обеспокоили.

Максим Галкин отправляется на гастроли в Канаду. Заявленияего супруги Аллы Пугачевой о плохом самочувствии телеведущего нисколько необеспокоили.В семье все в порядке – так ответил Галкин на вопросжурналистов о состоянии здоровья его жены. Телеведущий заметил, что Пугачевасказала ровно столько, сколько хотела сказать."У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасногастролирую, значит, у меня в семье все хорошо. Если Алла Борисовна что-тосказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько онасказала", – заявил артист.Алла Пугачева 8 ноября заявила, что не сможет выступить наюбилейном концерте Леонида Агутина. Шоу состоится 10 числа в спорткомплексе"Олимпийский". По словам Примадонны, она не сможет принять в немучастия из-за плохого самочувствия. Пугачева добавила, что просто мечталавыступить в концерте Агутина и даже подготовила "классную песню".Леонид Агутин, в свою очередь, пожелал заболевшей Пугачевой скорейшеговыздоровления. "Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а васнам надо беречь. Песню еще воплотим!", – написал певец.В юбилейном шоу известного артиста примут участие многиезвезды российской эстрады. В частности, ожидается выступление Анжелики Варум,Сергея Шнурова, Валерия Меладзе и многих других, передает РИА Новости.Напомним, Максим Галкин сейчас гастролирует по США. Однако об оставленной в России семье не забывает. Шоумен регулярно получает видеоотчеты о том, как занимаются его пятилетние дети Гарри и Лиза.Двойняшки Гарри и Лиза занимаются на дому. Достижениями наследников Максим регулярно делится с подписчиками в социальной сети Instagram.