Максим Галкин отправляется на гастроли в Канаду. Заявления
его супруги Аллы Пугачевой о плохом самочувствии телеведущего нисколько не
обеспокоили.
Максим Галкин отправляется на гастроли в Канаду. Заявления
его супруги Аллы Пугачевой о плохом самочувствии телеведущего нисколько не
обеспокоили.
В семье все в порядке – так ответил Галкин на вопрос
журналистов о состоянии здоровья его жены. Телеведущий заметил, что Пугачева
сказала ровно столько, сколько хотела сказать.
"У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно
гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо. Если Алла Борисовна что-то
сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она
сказала", – заявил артист.
Алла Пугачева 8 ноября заявила, что не сможет выступить на
юбилейном концерте Леонида Агутина. Шоу состоится 10 числа в спорткомплексе
"Олимпийский". По словам Примадонны, она не сможет принять в нем
участия из-за плохого самочувствия. Пугачева добавила, что просто мечтала
выступить в концерте Агутина и даже подготовила "классную песню".
Леонид Агутин, в свою очередь, пожелал заболевшей Пугачевой скорейшего
выздоровления. "Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас
нам надо беречь. Песню еще воплотим!", – написал певец.
В юбилейном шоу известного артиста примут участие многие
звезды российской эстрады. В частности, ожидается выступление Анжелики Варум,
Сергея Шнурова, Валерия Меладзе и многих других, передает РИА Новости.
Напомним, Максим Галкин сейчас гастролирует по США. Однако об оставленной в России семье не забывает. Шоумен регулярно получает видеоотчеты о том, как занимаются его пятилетние дети Гарри и Лиза.Двойняшки Гарри и Лиза занимаются на дому. Достижениями наследников Максим регулярно делится с подписчиками в социальной сети Instagram.