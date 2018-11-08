Кандидатуру экс-главы 33 региона выдвинут на пост аудитора Счетной палаты
Кандидатуру экс-главы 33 региона выдвинут на пост аудитора Счетной палаты
Совет Федерации собирается выдвинуть кандидатуру экс-главы 33 региона Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты, сообщает «» со ссылкой на источник в парламенте.
Однако сама Светлана Орлова
в очередной раз решила воздержаться от комментариев по поводу своей дальнейшей карьеры. Журналистам она сказала, что ничего подобного не слышала.
В прошедшую среду, 7 ноября, Совет Федерации официально покинул Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. Ранее он написал заявление о досрочном уходе с поста аудитора.
Для справки
Счетная палата России состоит из председателя – Алексея Кудрина, заместителя председателя и 12-ти аудиторов, которых назначают на 6-летний срок.