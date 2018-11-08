Виновен в причинении смерти по неосторожности. Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор 31-летнему заключённому. Судом установлено, что в апреле 2018 в помещении раздевалки колонии номер 3 между двумя осуждёнными возник конфликт. В результате один мужчина два раза толкнул другого в грудь.

Виновен в причинении смерти по неосторожности. Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор 31-летнему заключённому. Судом установлено, что в апреле 2018 в помещении раздевалки колонии номер 3 между двумя осуждёнными возник конфликт. В результате один мужчина два раза толкнул другого в грудь. Пострадавший упал, ударился, получил тяжёлые телесные повреждения и вскоре скончался в спецмедсанчасти. Свою вину осуждённый признал. Суд назначил ему 9 месяцев лишения свободы. Учитывая ранее вынесенный приговор, окончательное наказание составит 1 год и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.