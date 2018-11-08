Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 26 тысяч рублейВ середине октября этого года в полицию Муромского района обратилась 27-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Женщина сообщила о том, что ее квартиру «обчистили». Некоторое время девушка лежала в больнице, а когда вернулась, обнаружила пропажу варочной панели, духового шкафа и различной кухонной утвари. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый знакомый потерпевшей. Он во всем признался и пояснил, что залез в квартиру через открытое окно, украл и продал имущество, а деньги успел потратить.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.