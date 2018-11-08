Мужчина похитил из квартиры своей знакомой варочную панель, духовой шкаф и кухонную утварь.

В середине октября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 27-летняя местная жительница, сообщившая о хищении имущества из её квартиры. Девушка пояснила, что некоторое время находилась на лечении в медицинском учреждении, а когда вернулась, обнаружила пропажу из квартиры варочной панель, духового шкафа и кухонной утвари. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 26 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый приятель потерпевшей. В содеянном фигурант сознался, пояснив, что проник в квартиру через открытое окно, похитил имущество и впоследствии продал его, потратив вырученные деньги на собственные нужды.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).