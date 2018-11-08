Оперативными сотрудниками обнаружено более 450 кустов конопли, выращенных подозреваемым.
Факт незаконного хранения наркосодержащих растений 46-летним мужчиной был установлен сотрудниками Отдела МВД России по Меленковскому району в середине октября текущего года.
При проведении оперативных мероприятий в домовладении подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли сухие части растений серо-зеленого цвета, имеющие характерный запах.
Заключением проведенной впоследствии экспертизы подтверждено, что изъятое, общей массой 512,2 грамма, является наркосодержащим растением рода «конопля».
В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили, что весной текущего года подозреваемый посадил семена запрещенных растений недалеко от деревни, в которой проживал. В течение нескольких месяцев фигурант осуществлял уход за растениями, а осенью оборвал и впоследствии высушил листья доведенных до созревания 479 кустов.
Фигурант пояснил, что выращивал и хранил коноплю для личного потребления.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.