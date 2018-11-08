Оперативными сотрудниками обнаружено более 450 кустов конопли, выращенных подозреваемым.

Факт незаконного хранения наркосодержащих растений 46-летним мужчиной был установлен сотрудниками Отдела МВД России по Меленковскому району в середине октября текущего года.При проведении оперативных мероприятий в домовладении подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли сухие части растений серо-зеленого цвета, имеющие характерный запах.Заключением проведенной впоследствии экспертизы подтверждено, что изъятое, общей массой 512,2 грамма, является наркосодержащим растением рода «конопля».В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили, что весной текущего года подозреваемый посадил семена запрещенных растений недалеко от деревни, в которой проживал. В течение нескольких месяцев фигурант осуществлял уход за растениями, а осенью оборвал и впоследствии высушил листья доведенных до созревания 479 кустов.Фигурант пояснил, что выращивал и хранил коноплю для личного потребления.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.