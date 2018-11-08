На реновацию выделили 49,9 миллионов рублей

На реновацию выделили 49,9 миллионов рублейСуздальская администрация приглашает жителей осудить проект по благоустройству города. Обсуждение состоится в эту пятницу, 9 ноября. Начало в 17.30 в актовом зале администрации Суздаля.Проект реновации города-музея разработали в агентстве стратегического развития «ЦЕНТР». В планах - восстановить историко-градостроительную и природную среду Суздаля. Например, благоустроить территорию Зарядья, пространства вокруг торговых рядов, приспособить под современное использование дом у реки, дом-мост и дом в овраге с последующим размещением штаба тысячелетия.В мае этого года Суздаль стал одним из победителей Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды. На благоустройство выделили 49,9 миллионов рублей.