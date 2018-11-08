Американская актриса и певица Ариана Гранде победила в номинации Женщина года в 2018 году по версии музыкального журнала Billboard.

Американская актриса и певица Ариана Гранде победила в номинации "Женщина года" в 2018 году по версии музыкального журнала Billboard.Вручение награды состоится на 13 ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.Как отметил вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано, Ариана Гранде – звезда на своих собственных условиях. Она не желает подчиняться никакому определенному тренду или пути в индустрии. Она смелая, она делает лучшую музыку в своей карьере и заслуживает быть "Женщиной года", — прокомментировал выбор Скарано.Певица выступает за гендерное равенство, ограничение продажи оружия, права ЛГБТ и движение против насилия в отношении чернокожего населения. После теракта на ее концерте в Манчестере в 2017 году Ариана Гранде помогла организовать благотворительный концерт One Love Machester, собравший более 23 миллионов долларов в помощь жертвам теракта и их семьям.В 2015 году премия "Женщина года" журнала Billboard была присуждена Леди Гага, в 2016 году – Мадонне, в 2017 году – Селене Гомес, напоминает РИА Новости.Billboard – еженедельный американский журнал о музыкальной индустрии. Издание известно своими музыкальными хит-парадами и чартами лучших песен. Ежегодная премия Billboard лучших исполнителей – одна из самых престижных наград в музыкальной индустрии Соединенных Штатов.