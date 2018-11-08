Президент США Дональд Трамп ищет замену генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, который подал в отставку. Это первая громкая отставка после промежуточных выборов в Конгресс. Их результаты провоцирует острые дискуссии. Одна из них произошла на брифинге при участии телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп ищет замену генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, который подал в отставку. По данным американских СМИ, глава Минюста написал заявление по требованию президента. Отношения испортились после того, как генпрокурор взял самоотвод и отказался участвовать в разбирательстве дела о так называемом российском следе в американских выборах. Это первая громкая отставка после промежуточных выборов в Конгресс, которые прошли всего сутки назад. Силы распределились так: Сенат остался под контролем республиканцев, а вот в Палате представителей большинство — демократы. Это провоцирует острые дискуссии вплоть до перепалок. Одна из них произошла на брифинге в Белом доме при участии главного антитрамповского СМИ — телеканала CNN.Первая послевыборная пресс-конференция президента США быстро скатилась до словесной перепалки, после того как Трамп дал возможность задать вопрос корреспонденту CNN.- Господин президент, я хотел бы оспорить одно из заявлений, который вы сделали во время агитации.- Ну, началось.- Вы назвали караван мигрантов вторжением. Но, как вы знаете, это не вторжение. Это просто группа мигрантов движется из Центральной Америки к границе США- Спасибо, что сказали.- Почему вы назвали это вторжением?- Потому что я так считаю. У нас с вами разные точки зрения.- А вы не считаете, что вы демонизировали мигрантов?- Вовсе нет, я хочу, чтобы мигранты приезжали, но легально. Они должны пройти необходимые процедуры.Корреспондент CNN Джим Акоста продолжал настаивать на своем.- Но мигранты в сотнях миль, это не вторжение.- Знаете, давайте я буду управлять страной, а вы будете управлять CNN. Если бы вы делали это хорошо, ваши рейтинги были бы гораздо лучше. Все, достаточно.Но не тут-то было. Репортер CNN не отдавал микрофон, сколько ни старалась девушка-стажер Белого дома. Трамп уступил.- По поводу российского расследования. Вас тревожат грядущие обвинения?- Меня ничего не тревожит, потому что это все фикция.Вечером корреспондента CNN лишили постоянного пропуска в Белый дом. В CNN заявили, что атаки президента на СМИ перешли все границы. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби написала, что поведение корреспондента неприемлемо и несправедливо по отношению к коллегам, которые тоже хотели задать вопрос.Масла в огонь подлил и сам Трамп — он неожиданно отправил в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса. Теперь после увольнения Сешнса исполнять обязанности генпрокурора будет глава аппарата Минюста Мэтью Уитэкер. Оппоненты уже назвали его человеком Трампа и потребовали от исполняющего обязанности генпрокурора тоже взять самоотвод по российскому делу. Как ожидается, демократы будут ужесточать риторику в отношении Москвы, чтобы все сильнее давить на действующего американского президента.